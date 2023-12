Az MI6 besúgója ihlette a legújabb kémfilmet

Matthew Vaughn rendező ugyanis új fénytörésben szeretné láttatni a műfajt.

Exclusive: Matthew Vaughn’s Argylle is on the cover of Total Film’s 2024 Preview issue!

The newsstand cover hits shelves on Thursday, 7 December. The subscriber-exclusive cover (right) is in the mail to subs now. pic.twitter.com/HsOlwExu3U

— Total Film (@totalfilm) December 1, 2023