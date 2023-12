Fel sem ismerni, évek óta először látták az egykor népszerű gyerekszínészt

Jonathan Taylor Thomas mellett, aki gyerekként olyan klasszikus családi filmekben szerepelt, mint a Ki az úr a háznál? Chevy Chase-zel vagy a Látástól Mikulásig és a Vad Amerika, ma már bárki simán elsétálna.

Former ‘Home Improvement’ star Jonathan Taylor Thomas makes rare public appearance for first time in 2 years https://t.co/WvVt7bSGs4 pic.twitter.com/xl0e1oE6HK

— Page Six (@PageSix) December 1, 2023