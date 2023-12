Elhunyt a Peaky Blinders sztárja

A színész nyolc héttel azután hunyt el, hogy agydaganattal diagnosztizálták.

Hatvanöt éves korában meghalt a Peaky Blinders sztárja, Benjamin Zephaniah, aki Jeremiah Jesust alakította a népszerű kosztümös gengszertsorozatban.

Peaky Blinders star Benjamin Zephaniah dies at 65 – eight weeks after tumour diagnosishttps://t.co/0eiIod0CYn pic.twitter.com/4NlmQHLmy8 — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) December 7, 2023

Halálának hírét a családja osztotta meg az Instagramon: „Mély szomorúsággal és sajnálattal jelentjük be szeretett férjünk, fiunk és testvérünk halálát. Benjaminnál nyolc héttel ezelőtt agydaganatot diagnosztizáltak, felesége az utolsó pillanatig mellette volt.”

Benjamin Zephaniah nem csak a kamerák előtt csillogtatta meg az évek során a tehetségét. Rengeteg verset, valamint öt regényt és hét színdarabot publikált. Művészetére nagy hatással volt a jamaicai zene és költészet. Zenélt, rádiózott és tanított is.

A The Times 2008-ban a háború utáni Nagy-Britannia 50 legjobb írója közé sorolta Benjamint. Szerepelt a Peaky Blinders mind a hat évadában, és a The Bill című sorozatban is.

A sokoldalú sztár 1982-ben adta ki Rasta című albumát, amely a The Wailers első felvétele volt Bob Marley halála óta. Kemény munkával és aktivizmussal töltött évei számos díjat hoztak neki, többek között több tiszteletbeli doktori címet és a BBC Youn drámaírói díját.