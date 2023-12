Besorozták katonának a világ egyik leghíresebb fiúbandájának tagjait

A BTS K-pop együttes négy újabb tagja kezdi meg hamarosan a kötelező dél-koreai katonai szolgálatot – közölte menedzsmentügynökségük. A dél-koreai média arról számolt be, hogy a négy énekes jövő héten kezdi meg a szolgálatot, RM és V december 11-én, Csimin és Dzsongguk pedig december 12-én. A katonai bázisokra való bevonulásuk napján nem lesznek hivatalos események.

