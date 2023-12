A börtön után eltűnt a nyilvánosság elől, most megtörte a csendet a sorozatsztár

A vesztegetési botrányban 2019-ben az ügyészek 33 szülő ellen emeltek vádat. A legismertebb a Felicity Huffman és William Macy színészházaspár, illetve Lori Loughlin színésznő és divattervező férje volt.

Felicity Huffman breaks her silence on the college admissions scandal: ‘My undying shame’ https://t.co/Z9HApOLoeS pic.twitter.com/FwcELeYT67

— New York Post (@nypost) December 1, 2023