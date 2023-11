Hosszas betegség után elhunyt a zenész

A zenész felesége jelentette be a gyászhírt.

Shane MacGowen a The Pogues ír punkbanda frontembere és a legendás karácsonyi dal, a Fairytale of New York énekese 65 éves korában elhunyt – osztotta meg a rajongókkal az énekes felesége. Shane nyolc évig küzdött agyvelőgyulladással.

„Nem tudom, hogyan mondjam ezt el, úgyhogy csak kimondom. Shane, életem fénye, álmaim és életem szerelme, minden amit kedvesnek tartottam az életemben, elment”

– írta Victoria Mary Clarke újságíró, aki öt évvel ezelőtt mondta ki a boldogító igent az énekesnek 32 együtt töltött év után.

MacGowan halálának híre mindössze három nappal azután érkezett, hogy Victoria Mary az Instagramon elárulta a rajongóknak, hogy Shane elhagyta a kórházat, pont aznap, amikor az ötéves házassági évfordulójukat ünnepelték.

A 65 éves zenésznél nyolc évvel ezelőtt diagnosztizálták az agyvelőgyulladást, ami miatt folyamatosan ki-be járt a kórházba.

MacGowan 1982-ben alapította meg saját punkzenekarát, a The Pogues-t, amely provokatív és lázadó számaival végig söpört Írországon, majd a teljes Egyesült Királyságon.

A frontember kiszámíthatatlan életmódja és mértéktelen alkoholfogyasztása azonban odáig vezetett, hogy végül a The Pogues 1991-ben kirúgta őt egyre megbízhatatlanabb viselkedése miatt. Később azt állította, hogy 14 éves kora óta egyetlen napot sem volt józan.

Egyik utolsó nyilvános fellépése 2018-ban volt, egy különleges 60. születésnapi ünnepségen a dublini National Concert Hallban, ahol olyan hírességek adták elő dalait, mint Johnny Depp, Bono, Sinead O’Connor és Cerys Matthews.

