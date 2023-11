A sztár kisbabáját támadják, visszaszólt a kommentelőknek

Paris Hilton szívszaggató üzenetben válaszolt az internet mögé bújó embereknek, akik csúfolni kezdték januárban született kisfiát a fejmérete miatt.

Paris Hilton: I was ‘heartbroken’ by ‘vicious’ comments about son Phoenix’s head size https://t.co/IHYyXl4WCE pic.twitter.com/TyRq8pjI6K

— Page Six (@PageSix) November 28, 2023