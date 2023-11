Kész férfiak, így néznek ki most Britney Spears fiai

Britney Spears fiai gondolkodás nélkül elköltöztek az apjukkal Hawaiira, több száz kilométerre az énekesnőtől.

A fiúkat, a most 18 éves Prestont és a 17 éves Jaydent hosszú évekig nem lehetett lencsevégre kapni, amikor legutoljára láttuk őket, még szinte gyerekek voltak.

A legfrissebb róluk készült képeken azonban már két fiatalember köszönt vissza, akik az apjukkal, Kevin Federline-nal a habok közé vetették magukat. Preston a válla alá érő hosszú hajat növesztett, míg Jayden inkább a rövid hajat részesíti előnyben.

Britney Spears’ sons, Sean Preston and Jayden, seen surfing with dad Kevin Federline in Hawaii after move https://t.co/W3050QZnSh pic.twitter.com/WVvFELAfTk

— Page Six (@PageSix) November 21, 2023