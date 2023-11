Adele másodszorra is kimondta a boldogító igent

Az aranytorkú brit énekesnő úgy tűnik, összekötötte az életét Rich Paul sportügynökkel, akivel két éve alkotnak egy párt.

A 35 éves 16-szoros Grammy-díjas Adele a minap Alan Carr humorista fellépésén vett részt, ahol Alan megkérdezte a közönséget, hogy valaki megházasodott-e mostanában, amire az énekesnő azt kiáltotta: „Én igen!”

Adele appears to confirm she and Rich Paul are officially married: report https://t.co/rEvYjQUjN0

— Page Six (@PageSix) November 21, 2023