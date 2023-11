Mint két tojás! Megtalálták a sármos színész hasonmását

Mintha csak ikrek lennének! Jared Leto reagált is az interneten terjedő fotókra.

Valamivel több mint nyolcmilliárd ember él a Földön, így aztán valóban van rá esély, hogy legyen valaki a világ egy másik felén, aki emlékeztet önmagunkra. Egyes teóriák szerint egynél több hasonmásunk is létezhet, azonban igen csekély a valószínűsége, hogy szembejöjjön velünk az utcán.

Jared Leto reacts to Scott Disick ‘identical’ twin comparisons — and it’s priceless https://t.co/KsguF2OJsy pic.twitter.com/N9ubLvIoBH — New York Post (@nypost) November 20, 2023

Ennél nagyobb azonban az esély a sztárvilágban. Hollywood tele van sztárhasonmásokkal, ott van például Margot Robbie és Jamie Pressly vagy Amy Addams és Isla Fischer, hogy csak néhányukat említsünk a sokból.

Most pedig a Thirty Seconds to Mars frontemberének is megtalálták a hasonmását, aki az internetezők szerint akár az énekes egypetéjű ikertestvére is lehetne. Ő nem más, mint a valóságshow-sztár, Scott Disick, Kourtney Kardashian exe.

„Hűha, tényleg? Szerencsés vagyok, köszönöm!”

– reagálta Jared Leto, amikor szembesítették ezzel, egyúttal hozzátette, hogy ő maga nem látja a hasonlóságot.

Bár Leto és a 40 éves Disick még sosem találkoztak személyesen, az Oscar-díjas színészt már látták együtt lógni a Kardashian-Jenner család tagjaival – köztük Kourtney Kardashiannal.

A színész-énekes nemrég azzal került a címlapokra, hogy félelmet nem ismerve vágott neki az Empire State Building meghódításának. Jared az első ember, aki valaha legálisan felmászott az Empire State Building tetejére. Jared a 104. emeletig, vagyis közel négyszáz méter magasra jutott.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Entertainment Tonight (@entertainmenttonight) által megosztott bejegyzés

Leto hajmeresztő mutatványával jelentette be, hogy zenekara, a Thirty Seconds to Mars hamarosan világturnéra indul, amelynek egyik állomása az MVM Dome színpada lesz 2024. május 16-án.

