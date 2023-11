„Ez a nő bármire képes egy kis figyelemért” - mindenki Harry és Meghan videóján gúnyolódik

Többen is végignézték, ahogy Meghan és Harry herceg önfeledten táncoltak egy jégkorongmeccsen tegnap este, miközben a Rogers Arénában lévő VIP boxból nézték, ahogy a Vancouver Canucks legyőzi a San Jose Sharks csapatát.

Ritka eseménynek lehettek szemtanúi a kanadai hokirajongók, Harry herceg és felesége ugyanis úgy döntött, hogy aznap a Rogers Arénában randiznak. Meghan és Harry egymás köré font karral, izgatottan nézték a meccset, mielőtt táncolni kezdtek.

Two points and two new #Canucks fans tonight! pic.twitter.com/tpHDDZg5Il — Vancouver Canucks (@Canucks) November 21, 2023

Amikor a Canucks megnyerte a meccset, Harry volt az első, aki felugrott a helyéről, majd felcsendült az arénában a Simple Minds együttes slágere, a Don’t You Forget About Me, amire Harry Meghannal együtt perdült táncra. Persze a nézőteret pásztázó kamera végig őket vette, de a hercegi párt láthatóan nem zavarta, hogy mindenki őket figyeli.

A közösségi médiában hamar elterjedt a párról a videó, a kommentek egy jelentős része azonban Meghant kritizálta:

„Ez a nő bármire képes egy kis figyelemért!” – jegyezte meg valaki.

„Micsoda színészek! Átlátszó!” – szúrta oda egy másik kommentelő.

A hercegi pár megítélése meglehetősen rossz, mióta szembe szálltak a királyi családdal, és a legfőbb foglalatosságuk, hogy a családi szennyest kiteregessék.

(MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga)

A pár egyébként néhány napja érkezett Kanadába, hogy népszerűsítsék a rangos sporteseményt az Invictus Games-t, mely a herceg által életre hívott sportesemény, ahol sérült katonák és veteránok versengenek egymással.

A következő Invictus Games-t 2025 februárjában rendezik majd meg Vancouverben és Whistlerben.

A kiemelt kép illusztráció ( Fotó: MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga)

Forrás: Mirror