Brad Pitt leszerepelt apaként, ellene fordultak a gyerekei

Angelina Jolie és Brad Pitt 18 éves lánya, Zahara Jolie-Pitt úgy döntött, hogy apja vezetékneve nélkül szeretne a továbbiakban érvényesülni az életben.

Zahara nemrég hivatalosan is az atlantai Spelman College Alpha Kappa Alpha lányszövetség tagja lett, a beavatási ceremóniáról pedig egy videó is felkerült az internetre. A felvételen rögtön szemet, illetve fület szúrt a rajongóknak, hogy a 18 éves lány már nem használja a Pitt vezetéknevet és csak Zahara Jolie-ként mutatkozott be.

Zahara Jolie-Pitt drops last name during AKA sorority introduction in apparent Brad Pitt diss https://t.co/nBDCGzlNvd pic.twitter.com/I0SEF2YDSg — Page Six (@PageSix) November 17, 2023

Az egykori színészpár 2016-os szakításuk óta számos jogi csatát vívtak beleértve a hat gyermekük (Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, valamint az ikrek, Vivienne és Knox) felügyeleti jogával kapcsolatos harcokat is.

A gyerekek azóta elhidegültek az apjuktól és nem Zahara az egyetlen, aki ennek hangot adott. Bennfentesek szerint az egykori sztárpár 22 éves fia, Maddox a hivatalos iratain szintén csak a Jolie nevet használja.

A most 19 éves Pax pedig egy 2020-as apák napi Instagram-bejegyzésben „világklasszis s***fejnek” nevezte Bradet.

Pax Jolie-Pitt once blasted ‘despicable’ dad Brad Pitt as ‘world class a–hole’ in Father’s Day rant: report https://t.co/RhLxKQyt4i pic.twitter.com/B6hkM8yGp9 — Page Six (@PageSix) November 20, 2023

Az akkor 16 éves fiú a posztban felemlegetett egy sztorit, amelyben azt állította, hogy Pitt egy magánrepülőgép fedélzetén bántalmazta volt feleségét, Angelina Jolie-t és hat gyermekük közül kettőt is.

„Újra és újra bebizonyítod, hogy szörnyű és aljas ember vagy. Semmi tekintettel vagy empátiával nem rendelkezel a négy legfiatalabb gyermeked iránt, akik reszketnek a félelemtől, ha a közelben vagy.”

Brad Pitt 2016 óta nem fotózkodott gyermekeivel. Az FBI vizsgálatot folytatott a színész ellen gyermekbántalmazás miatt, de végül nem emeltek büntetőjogi vádat.

Kapcsolódó tartalom