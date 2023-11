Negyven év után mégis megteszik? Meglepő nyilatkozatott tett Kurt Russell

A színész és párja, Goldie Hawn sosem házasodtak össze, de talán még nem vetették el, hogy egyszer mégis összekötik az életüket.

A sztárpár kapcsolata negyven éve töretlen és örök érvényű annak ellenére, hogy sosem álltak oltár elé. Most azonban Kurt Russell friss interjújában arra utalt, hogy valami mégiscsak megváltozott. Ez talán azt jelenti, hogy mégis oltár elé állnak?

Kurt Russell teases that a wedding to Goldie Hawn could finally happen after 40 years togetherhttps://t.co/5qiT2Y9ssL — HELLO! Canada (@HelloCanada) November 19, 2023

Hollywoodban is egyedülállónak számító hosszú kapcsolatuk ellenére, Goldie Hawn és Kurt Russell kapcsolata mindig is beszédtéma volt, és persze a legtöbben arra voltak kíváncsiak, hogyha ekkora a szerelem, akkor miért nem házasodtak sosem össze. Erre Goldie néhány hónapja így reagált:

„Miért is kellett volna? Nem jobb kérdés ez? Komolyra fordítva a szót, mindketten megéltük vagy láttuk már egy-egy sikertelen házasság utóhatásait. Amikor nem működik, a végén nagy üzlet lesz belőle, mintha soha nem is a szerelem miatt kötettett volna az a házasság.”

Kurt azonban a minap az Extra vendégeként azt mondta, hogy a házasság mostanság egyre többször fő témája a beszélgetéseiknek.

„Negyven éve vagyunk együtt, de tudjátok mit, az igazság az, hogy mostanában többször kerül szóba köztünk, pedig korábban soha nem volt téma.”

Bár a gondolatmenetet nem fejtette ki a színész, azt azért elárulta – ahogy már oly sokszor az elmúlt évtizedek alatt – hogy döntésüknek alapos oka volt.

„Mindketten voltunk házasok, mindketten kipróbáltuk, és mi csak éltük az életünket. Van egy hatalmas családunk, ami folyamatosan gyarapodik és ez fantasztikus.”

Bár az nem derült ki, hogy Goldie és Kurt végképp elvetette-e az esküvő lehetőségét, abban mindenki biztos lehet, hogy kapcsolatuk sziklaszilárd.

A pár először az 1968-as The One and Only, Genuine film forgatásán találkozott, majd az 1984-es Második műszak után randevúzni kezdtek. Közös fiuk, Wyatt Russell két évvel később született meg.

A színésznőnek korábbi házasságaiból is van két gyermeke, Kate Hudson és Oliver Hudson, akik olyan jó viszonyt ápolnak mostohaapjukkal, hogy „papának” hívják őt. Russell korábban 1979-től 1983-ig Season Hubley férje volt. Egy közös fiuk van, Boston Russell.