Nem küzd tovább a rocklegenda, kerekesszékben fogja leélni az életét

A Parkinson-kóros rocklegendát egészségügyi problémái továbbra is megviselik, és már nem látja maga előtt, hogy valaha is százszázalékosan felépülhet.

Frail Ozzy Osbourne, 74, is pushed in wheelchair after admitting he can’t face more surgery https://t.co/mZtORcIY6R pic.twitter.com/KMsu6Ycx7E

— New York Post (@nypost) November 16, 2023