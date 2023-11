Mit tett az arcával? Visszavágott a kritizálóknak a szupermodell

Új, megváltozott külseje miatt támadják az internetezők az egykori Victoria’s Secret modellt, Adriana Limát. A 42 éves szupermodell a minap az Éhezők viadala premierjén vett részt, a vörös szőnyegen azonban mintha nem is ugyanazt az embert láttuk volna.

Adriana Lima, 42, breaks silence over social media users’ shocked reactions to her UNRECOGNIZABLE face at LA premiere: ‘This is the face of a tired mom’ pic.twitter.com/KAhaOCZ6Zn

