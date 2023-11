Az egész utcát meghatotta a szomszédjuk megemlékezése Matthew Perryről

Matthew Perry előtt tiszteleg a karácsonyi égőkkel feldíszített családi ház. A különböző fényjátékok mellett hatalmas kivetítőn a Jóbarátok jelenetei elevenednek meg a ház oldalán, amelyen a „Nyugodj békében Matthew Perry” felirat olvasható.

A Michigan állambeli Garden Cityben található házat a 35 és 36 éves Christina és Kyle Bostick díszítette fel. „A feleségem és én a 90-es években a Jóbarátok részein nőttünk fel. Ez volt az egyik kedvenc sorozatunk, amit újra és újra megnéztünk, és mélyen elszomorított minket Matthew halálának a híre” – mondta a háztulajdonos.

Could this Matthew Perry light show be any more spectacular? https://t.co/PyEaYtgpHc pic.twitter.com/BSUPWaPbhp

— New York Post (@nypost) November 16, 2023