Már Brad Pitt is Britney Spearst akarja

Hollywood nagyágyúi mind készen állnak, hogy filmet forgassanak az egykori popsztár botrányos és szomorú életéből.

Britney Spears életéről több sztár is szeretne filmet készíteni, és hajlandóak komoly összeget fizetni a jogokért.

Hollywood A-listers reportedly want to pay Britney Spears a lot of money to make a movie about her… Click ⬇️to find out how much and who is interested: https://t.co/SEbMHWHZfE — JustJared.com (@JustJared) November 16, 2023

A 41 éves pophercegnő The Woman in Me című bestseller memoárjának megjelenése után a stúdiók nyakukat törték, hogy megpróbálják megszerezni a jogokat, hogy filmet vagy dokumentumfilmet készíthessenek az életéről.

A legfrissebb jelentés szerint több A-listás híresség is érdeklődik. A The Ankler beszámolója szerint Margot Robbie, Shonda Rhimes és Reese Witherspoon is kifejezte érdeklődését, hogy Britney-vel dolgozna egy filmben és úgy hírlik már Brad Pitt is becsekkolt a sorba.

A film jogai 4 millió dollárt hozhatnának, de ha Britney részt venne a dokumentumfilmben, akkor akár 40 millió dollár is lehet a bevétele.

