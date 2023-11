Bradley Cooper hat évig készült a hat perces jelenetre

Bradley Cooper teljes mértékben a Maestro szerepének szentelte magát. A film New York-i vetítését követő kérdez-felelek során Cooper elárulta, hogy hat évig tanult egy alig több mint hat perces jelenetet a híres karmester, Leonard Bernstein szerepének megformálásához.

Cooper intenzív munkája kifizetődött, úgy tudni mesterien eljátszotta Bernstein életének azon fontos mozzanatát, amikor 1976-ban a Londoni Szimfonikus Zenekart vezényelte az Ely-i katedrálisban.

A színész nemcsak ezt vállalta be a szerep kedvéért, hanem egy látványos átalakulást is. A Steven Spielberg és Martin Scorcese producerek által készített film középpontjában Bernstein házassága áll Felicia Montealegre színésznővel, akit Carey Mulligan alakít.

A Maestro november 22-én kerül az amerikai mozikba. A Netflixen december 20-tól lesz elérhető.

