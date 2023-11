Magára sem ismer a tükörben, megbánta a túlzásba vitt plasztikát az énekesnő

A régi képeit nézegetve jött rá Nicki Minaj, hogy rossz döntések sorát hozta meg, amikor átszabatta a testét és az arcát.

Nicki Minaj már nagyon megbánta a plasztikai műtéteit. A 40 éves rapper a The Run-Through with Vogue podcastban vallotta be, hogy milyen rossz döntéseket hozott korábban.

„Garantálom nektek, ha bármit megváltoztattok a külsőtökön, ha valamilyen sebészeti beavatkozást vagy ilyesmit végeztettek, több mint valószínű, hogy egy nap majd azt mondjatok magatoknak: Jó voltam úgy, ahogy voltam”

– mondta Minaj a podcast házigazdáinak, Chioma Nnadinak és Chloe Malle-nak.

Kapcsolódó tartalom

Az énekesnő bevallotta, hogy ő is ugyanígy érez most, ráadásul a régi fotók, amiket sosem szeretett nézegetni, ma már megbánással töltik el.

„Nem szerettem, hogy vékony vagyok, hogy lapos a fenekem. A melleim nem voltak feszesek. Sok minden nem tettszett. Ahogy most visszanézek magamra, szó szerint úgy gondolom, hogy szeretnék úgy kinézni, mint az a lány a képeken.”

Az énekesnő szerint 3 éves fia miatt változott meg a gondolkodásmódja. Ő önmagáért szereti, emiatt pedig önértékelése is sokat formálódott.

Nicki a Vogue decemberi számában azt is elmesélte, hogy kivetette mellimplantátumait, hogy ezzel is jobban hasonlítson régi önmagára.

Kapcsolódó tartalom