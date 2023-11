Csillagot kap a Reszkessetek, betörők gyereksztárja

Macaulay Culkin megkapta a saját csillagát a hollywoodi Hírességek Sétányán.

Nincs karácsony Kevin nélkül! És most már nincs hollywoodi Hírességek Sétánya Macaulay Culkin nélkül. Az egykori gyereksztár, aki örökre beírta magát a tévétörténelembe a Reszkessetek, betörők című karácsonyi filmekkel, saját csillagot kapott.

Macaulay Culkin to receive a star on the Hollywood Walk of Fame. pic.twitter.com/zYmRjXffnr — Film Updates (@FilmUpdates) November 16, 2023

A hivatalos átadási ünnepségre december elsején kerül majd sor, és az ő neve lesz a 2765., ami helyet kap a sétányon.

Az alkalom házigazdái Steve Nissen mellett Catherine O’Hara és Natasha Lyonne lesznek. Catherine nevezetesen Macaulay karakterének édesanyját alakította a Reszkessetek, betörőkben, míg Natasha a 2003-as Party szörnyekben játszott együtt a színésszel.

A 43 éves Culkin kisebb-nagyobb kihagyásokkal, de állandó szereplője a televíziózásnak. Legutóbb az Amerikai Horror Storyban és Az erényes Gemstone-ékban láthattuk.

Macaulay karrierje mellett lelkes családapa is, tavaly decemberben született meg a Brenda Song színésznővel közös második gyermeke. A hírek szerint a kicsi a Carter nevet kapta, de a szülők ezt soha nem erősítették meg.

Macaulay és Brenda négy évvel ezelőtt találkozott a Changeland forgatásán, azóta pedig elválaszthatatlanok. A 2021 áprilisában született kisfiuk a Dakota Song Culkin nevet kapta, melynek fontos jelentése van az apa számára, Macaulay ugyanis 2008-ban elveszítette a lánytestvérét, utána kapta elsőszülöttje a Dakota nevet.

A sztárpár a következő év januárjában jegyezte el egymást, és azóta minden bizonnyal már oltár elé is álltak, de ahogyan eddig is, úgy most is igyekeznek a reflektorfénytől a lehető legtávolabb élni a magánéletüket.