Bob Marley fia szerint a sikerének semmi köze az apjához

„Ez nem úgy működik. Az természetes dolog, ha valaki tiszteli a szülei szellemi örökségét, de tessék csak megnézni, milyen sokan vannak, akik nem. Számomra nem létezik a nepotizmus. Az vagy, aki vagy. Az örökség létezik, a vérvonal létezik, de önmagad kell, hogy legyél, a magad jogán” – mondta az 51 éves Rohan Marley a People magazinnak.

Bob Marley’s Son Rohan Marley Rejects the ‘Nepo Baby’ Concept: ‘It Don’t Work Like That https://t.co/K4uK8B2GBQ pic.twitter.com/PL7na2ggwa

— Lipstick Alley (@lipstickalley) October 23, 2023