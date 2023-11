Michael Douglas 22 éves szívtipró fia, kiköpött apja

A 22 éves Dylan legutóbbi Instagram-posztja, melyben a sivatagot járja be, nagy port kavart a rajongók körében, akik nem tudták nem észrevenni, hogy mennyire hasonlít édesapjára, Michael Douglasre.

Catherine Zeta-Jones’ son is a young Michael Douglas in new photos https://t.co/Nxq4smPGib

— Romy Honda (@hondaromy1) November 13, 2023