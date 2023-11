„Matty, minden nap hiányzol!” – Matt LeBlanc után a Jóbarátok újabb sztárja vett szívszorító búcsút Matthew Perrytől

Courteney Cox megható búcsút vett sorozatbeli szerelmétől, Matthew Perrytől az Instagramon. Az 59 éves színésznő egy videót osztott meg követőivel a kedvenc jelenetéről a Jóbarátokból.

Courteney egy kis háttértörténetet is megosztott, elmondta, hogy Chandlernek és Monicának egy egyéjszakás kalandjuk lett volna Londonban. De a közönség reakciója miatt ez lett a szerelmi történetük kezdete.

