Jennifer Aniston búcsúját mindenki megkönnyezi: Minden nap beszélek hozzád, Matty!

Matt LeBlanc és Courtney Cox után szívszorító búcsút vett barátjától a Jóbarátok másik sztárja, Jennifer Aniston is. A színésznőé eddig talán a legszemélyesebb poszt, amihez arról a pillanatról készült közös fotójukat csatolta, amikor Matthew először csalt mosolyt az arcára:

„A fenébe is, ez mélyütés volt… Az, hogy el kellett búcsúznom a mi Mattynktől, az az érzelmek olyan őrült hulláma volt, amit még soha nem tapasztaltam. Mindannyian megtapasztaljuk a veszteséget életünk egy bizonyos pontján: egy élet elvesztése vagy a szerelem elvesztése. Ha képes vagy igazán belesüppedni a gyászba, akkor át tudod élni az öröm és a hála pillanatait is, mert valakit ilyen mélyen szerettél. És mi mélyen szerettük őt. Ő a DNS-ünk része volt. Mindig hatan voltunk. Ez egy kiválasztott család volt, amely örökre megváltoztatta azt, hogy kik voltunk, és milyen utat fogunk bejárni. Matty tudta, hogyan kell megnevettetni az embereket. Ahogy ő maga mondta, ha nem hallotta a nevetést, azt hitte, hogy meg fog halni. Az élete szó szerint ettől függött. És a francba is, ez sikerült is neki. Mindannyiunkat megnevettetett. És ő hangosan nevetett. Az elmúlt hetekben átnéztem az egymásnak írt üzeneteinket. Nevettünk és sírtunk, majd újra nevettünk. Örökre meg fogom őrizni őket. Matty, nagyon szeretlek, és tudom, hogy most már teljesen megbékéltél, és nincs többé fájdalmad.

Minden nap beszélek hozzád…, néha szinte hallom, ahogy azt mondod: Lehetnél még őrültebb?”