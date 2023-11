Emlékszik még a Bűbájos boszorkák sztárjára? Így néz ki most

A színésznő most 50 éves.

Alyssa Milano egyike volt annak a triónak, amely a kilencvenes évek végén és a kétezres évek elején elbűvölte a nézőket a Bűbájos boszorkák című sorozat nyolc évada alatt. A színésznő azonban azóta sem változott semmit, ha lehet mondani, még gyönyörűbb lett az elmúlt évek során.

Alyssa Milano talks jewelry, activism and ‘80s fashion regrets https://t.co/5ZLiHr1pfs pic.twitter.com/uY95QxXywX — Page Six (@PageSix) November 13, 2023

Alyssa egy pillanatra sem hagyta ott a filmipart, a Bűbájos boszorkák 2006-os befejezése után szinte nem telt el egy év sem, hogy ne szerepelt volna valamilyen sorozatban vagy filmben, idén a Who Are You People című drámában láthattuk.

Amikor éppen nem dolgozik, akkor családjáról gondoskodik. Alyssa 2009-ben ment feleségül Dave Bugliari tehetségkutató ügynökhöz, és két gyermekük született, Milo 12, Elizabella pedig 9 éves.