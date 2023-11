A 85 éves Anthony Hopkins a népszerű influenszereket is lenyomja a videóival

Táncos tartalmaival óriási népszerűségnek örvend a közösségi oldalon a színész, TikTokját több mint hárommillióan követik.

A 85 éves Anthony Hopkins még a koronavírus idején csatlakozott a TikTokhoz, és a rajongók legnagyobb örömére kiderült, hogy az Oscar-díjas világsztár nem csak szezonális felhasználója az oldalnak, 2020 óta rendre megörvendezteti követőit egy-egy új videóval.

A minap például a konyhájában perdült táncra a vasárnapi ebéd készítése közben, vidám táncmozdulatait látva pedig a kommentelők csak ámuldoztak a színész kondiján, aki valóban csupa energia. Nem véletlen egyébként, hogy Hopkins a Mambo Italiano című dalra ropta körbe a konyhát, ugyanis épp olasz fogás készült, ami a színész nagy kedvence.

A videót már 6,2 millióan látták, ezzel pedig a sztár második legnépszerűbb posztjává lépett elő. Bár Hopkins nem csak táncolni szokott videóiban, egyértelmű, hogy a rajongók ezeket szeretik a legjobban, hiszen tavaly nyári videója a legnézettebb (11,2 millió), melyben hawaii mintás ingben lejt a nappali közepén.

Nem kizárt, hogy a színész is versenyben lesz a jövő évi Oscar-díjátadón, hiszen A One Life című filmjében, melyet szeptemberben mutattak be a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon, igazán emlékezetes alakítást nyújtott. A filmet tavaly forgatták Prágában, melyben Anthony Hopkins a britek Schindlerjeként emlegetett Sir Nicholast játssza.

Forrás: Daily Mail