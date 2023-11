Távoltartási végzést kért a színésznő gyermeke apja ellen

A Nem! színésznője távoltartási végzést kért volt párja ellen, valamint kérvényezte közös fiúk, a nyolchónapos Leodis teljes felügyeletét a bíróságon.

Keke Palmer Accuses Ex Darius Jackson of Domestic Violence, Files for Restraining Order and Custody of Son https://t.co/Wkhfsa1GUm

— People (@people) November 10, 2023