Elhunyt a tehetségkutató 35 éves döntőse

Johnny Ruffo ausztrál énekes és színész tragikusan fiatalon, 35 éves korában hunyt el.

Johnny Ruffo nevét a világ az X-faktor harmadik évadában ismerhette meg. A fiatal tehetség egészen a döntőig menetelt. Később megnyerte az ausztrál Dancing With the Stars 12. évadát, majd három évig szerepelt a Home and Away című szappanopera-sorozatban.

Australian singer and actor Johnny Ruffo has tragically passed away at the age of 35 Click ⬇️https://t.co/FnQ9aMfrFO — JustJared.com (@JustJared) November 10, 2023

Még 2017-ben Johnnyn műtétet hajtottak végre, hogy eltávolítsanak egy tumort az agyából, de egy héttel később kiderült, hogy agydaganata van, ami tovább terjedt a testében.

A fiatal tehetség november 10-án elveszítette a rákkal vívott hosszú harcát.

„Nehéz szívvel ma búcsút kellett vennünk szeretett Johnnynktól. Párja, Tahnee és a családja végig vele volt az utolsó pillanatokig”

– jelentette be a színész családja egy közleményben.

