Eddig titkolták a szakítást, válik Harrison Ford fia

A legendás színész fia, 14 év házasság után beadta a válókeresetet.

Ben Ford, Harrison Ford és Mary Marquardt fia, 14 év után válik feleségétől, Emilytől.

Harrison Ford’s son Ben’s wife Emily files for divorce after 14 years of marriage https://t.co/Y22Wop1sCx pic.twitter.com/BvFZ2WVvu5 — Page Six (@PageSix) November 8, 2023

Emily kedden adta be a válókeresetet, a The Blast birtokába jutott bírósági dokumentumok szerint „kibékíthetetlen ellentétekre” hivatkozva. A feleség továbbá közös felügyeletet kért 13 éves fiuk, Waylon nevelésére, valamint a feleségtartás díjának eltörlését. Az egykori párnak egy 23 éves fia is van.

Ami a vagyonuk megosztását illeti, Emily a következőket írta: „Minden vagyonunk, amelyet a házasságunk előtt vagy után szereztünk, nem illeti meg a másikat. A közös, házasság alatt szerzet vagyonon pedig osztozunk.”

A pár 2022. február elsejeként tüntette fel a különválásuk dátumát, tehát már lassan két éve annak, hogy meghozták a döntésüket. Ennek ellenére a mai napig jó viszonyt ápolnak, támogatják egymást és közösen nevelik kiskorú gyermeküket.

Ami Bent illeti, rendszeresen oszt meg a közösségi médiában fiaival közös fotókat és gyakran posztol édesapjáról is, aki a Csillagok háborúja című filmben vált híressé, amikor Ben 10 éves volt.