Petefészekrákkal diagnosztizálták a Szeretném, ha szeretnél sztárját

Bridgette Wilson-Sampras színésznőnél, a Szeretném, ha szeretnél és A férjfogó sztárjánál petefészekrákot diagnosztizáltak. Bridgette férje, a teniszcsillag Pete Sampras egy hivatalos közleményben osztotta meg a hírt, melyből kiderült, hogy a házaspár milyen kihívásokkal teli utat járt be az elmúlt egy évben.

'The Wedding Planner' actress Bridgette Wilson has been diagnosed with ovarian cancer, says husband Pete Sampras. https://t.co/w79qBnfyEF

— Entertainment Weekly (@EW) November 2, 2023