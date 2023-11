A gyászba belefogyott Sandra Bullocknak visszatért az életkedve

Nehéz időszak áll Sandra Bullock mögött, aki augusztusban veszítette el párját, Bryan Randallt, azonban úgy tűnik, hogy a színésznő kilábalóban van a gyászból. A Beépített szépség sztárját egyre többször csípik el az utcán, legutóbb pedig még egy mosolyt is megeresztett az őt fotózó paparazziknak.

Sandra Bullock is all smiles as she pampers herself after longtime partner Bryan Randall’s death https://t.co/dPyCjAa9Nk pic.twitter.com/H0ojPyAz79

— Page Six (@PageSix) November 3, 2023