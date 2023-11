Először ült kamerák elé a Harry Potter-filmek lebénult szereplője

Megérkezett az első előzetese a Harry Potter kaszkadőrdublőrjéről készült filmnek, amelynek Daniel Radcliffe a producere.

David Holmes most először ült kamerák elé, hogy elmesélje a történetét és a forgatáson történt balesetet, amely örökre megváltoztatta az életét.

A férfi mind a nyolc kasszasiker-filmben Radcliffe kaszkadőrdublőrjeként szerepelt, míg nem a Halál ereklyéi első részének forgatásán 2010-ben mellkastól lefelé lebénult. David egy balesetben eltörte a nyakát és hat hónapot töltött kórházban.

Daniel Radcliffe’s ‘Harry Potter’ stunt double opens up about on-set accident that left him paralyzed https://t.co/CWwktKfU6b pic.twitter.com/pqBUY0Rkxl

