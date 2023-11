Több mint három év után először mutatkozott a nagybeteg Céline Dion

Céline Dion szinte teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, miután komoly betegséggel diagnosztizálták. Céline-nek stiff-person szindrómája van, amely miatt állandó fizikoterápiára van szüksége, állapota azonban nem sokat javult az elmúlt időszakban. Ezt a ritka neuroimmunológiai betegséget súlyos, akaratlan izommerevség és fájdalmas izomgörcsök jellemeznek, melyek külső ingerek hatására fokozódnak, és egymillió emberből egyet érintenek.

