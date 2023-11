Tényleg ő az? Ma már senki sem ismeri fel a hollywoodi szépséget

Az 59 éves Bridget Fonda több mint két évtizede hagyta maga mögött Hollywoodot. Az exszínésznőt most Los Angeles utcáin csípték el a lesifotósok, szinte teljesen felismerhetetlenül. Bridget már csak árnyéka volt régi önmagának. Smink nélkül, bő, szürke pólóban és edzőcipőben, valamint fekete nadrágban sétált, két kezét pedig bőrkesztyű takarta.

Bridget Fonda seen for first time since husband Danny Elfman’s new sexual abuse allegations https://t.co/xOohC1Rf3Q pic.twitter.com/8txLorHNK3

— New York Post (@nypost) October 29, 2023