Taylor Swift lehet az új J.K. Rowling?

Pár hete bukkant fel az elmélet, hogy az Argylle, a szuperkém című akcióvígjáték történetét Taylor Swift írta Elly Conway álnéven.

A rejtélyes írónő, Elly Conway – sehol nincs róla két mondatnál bővebb információ – a hírek szerint regénysorozatot ír, az álnév mögött pedig állítólag nem más áll, mint a világhírű énekesnő, Taylor Swift.

Taylor Swift fans theorise #Argylle author Elly Conway could be singer 👀 https://t.co/6pjcC4ScV4 pic.twitter.com/kMDDQToOOV — Radio Times (@RadioTimes) October 24, 2023

Tény, hogy a filmmel kapcsolatban több dolog is gyanús, például mindjárt az, hogy az Argylle, a szuperhősért a gyártó Apple 200 millió dollárt fizetett. Igaz, valószínűleg franchise-ról van szó, és Matthew Vaughn nagyon jó nevű rendező (Ha/Ver-, Kingsman-franchise-ok), mégis fura, hogy egy ismeretlen szerző leendő regényfolyamát jóformán látatlanul megveszik.

Persze merni kell nagyot álmodni, mert Vaughn egyik interjújában viccesen odáig merészkedett, hogy azt mondta, az Argylle lesz az új Harry Potter.

A Swift-rajongók persze nem küzdenek hiába, rengeteg kapcsolatot vélnek felfedezni az énekesnő és Argylle között. Például a film négylábú hőse Chip, a lógófülű skót macska, és Swiftnek is ilyen házikedvencei vannak, akikről dalaiban is megemlékezik. További bizonyíték lenne, hogy az Argylle író hősnője (Bryce Dallas Howard) vörös hajú, márpedig Swift is vörös parókát visel egyik klipjében, mostani koncertkörútján pedig Conway Studios feliratú pólóban készült a fellépésre. Ráadásul Swift tényleg írásra adta a fejét: elfogadták a forgatókönyvét a Searchlight Picturesnél, ő is fogja rendezni, ahogyan legutóbbi pár klipjét is már ő jegyzi ebben a minőségben.

Az Argylle, a szuperkémben Henry Cavill a címszereplő, a szőke femme fatale pedig Dua Lipa popsztár, aki állítólag meglepően jó színésznőként is.

