Húsz évet öregedett Pierce Brosnan, rá sem ismerni az egykori James Bondra

A 70 éves Pierce Brosnan most ízelítőt kapott abból, hogyan is fog kinézni húsz év múlva. A színész egy második világháborús veteránt, Artie Crawfordot alakítja a hamarosan megjelenő The Last Rifleman című filmben. Brosnant protézisek és egy kopaszodó szürke paróka segítségével változtatták a sminkmesterek a 92 évessé.

A 12 millió font költségvetésű háborús játékfilm Bernard Jordan igaz története alapján készült.

Bernanrd Jordan második világháborús veterán 2014-ben, 89 évesen megszökött az idősek otthonából, hogy rész vegyen a normandiai D-napi partraszállás 75. évfordulóján.

Azt mondta az otthon dolgozóinak, hogy leugrik a boltba, de ehelyett a brightoni vasútállomás felé vette az irányt, majd felszállt a Portsmouthba tartó vonatra, később pedig a Caenbe tartó kompra.

Több száz másik veteránnal együtt sikerült részt vennie az eseményeken, hogy megemlékezzen azokról, akik életüket vesztették.

Mindeközben odahaza keresési és mentési akció indult a felkutatására. Bernardot ezután csak úgy emlegették, mint a The Great Escaper.

Jordan története idén nagy figyelmet kapott, mivel Michael Caine is eljátszotta a The Great Escaper című sorozatban.

