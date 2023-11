„Belehalok, ha nem nevetnek” – Matthew Perry kétségbeesetten vágyott az elismerésre

Szombaton váratlanul elhunyt a Jóbarátok Chandler Bingjét alakító Matthew Perry.

Óriási siker volt 2021 júniusában az HBO-n debütáló Jóbarátok különkiadás, melyben 17 év után láthattuk együtt Jennifer Anistont, Lisa Kudrow-t, Courteney Coxot, David Schwimmert, Matt LeBlanc-t és Matthew Perryt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Friends (@friends) által megosztott bejegyzés

Az 54 éves korában elhunyt színész feltűnően keveset szerepelt, holott ő volt a sorozat ügyeletes mókamestere. Perry korábban többször is mesélt már alkohol- és gyógyszerfüggőségéről, mely a Jóbarátok forgatása alatt is sok problémát okozott számára – talán ez köszönt vissza ránk a különkiadásban is.

Matthew a műsorban árulta el először, hogy milyen kétségbeesett volt, ahányszor csak nem nevettek a viccein az élőközönség tagjai, amikor felvették a sorozat epizódjait.

„Úgy éreztem, hogy belehalok, ha nem nevetnek. Ez nem volt egészséges. Minden egyes alkalommal levert a víz és görcsbe rándult a gyomrom, amikor nem nevettek. Kétségbeesetten vágytam az elismerésre. Minden egyes este így éreztem magam.”

Kapcsolódó tartalom

Ebből persze mi, nézők semmit nem észleltünk, sőt! Matthew Perry volt a hat jóbarát közül az, aki a legtöbbször csalt mosolyt az arcokra humoros, néha fanyar vicceivel. Nem véletlen, hogy ő kapta meg a sorozat fináléjának utolsó mondatát, ami a mai napig ott cseng minden rajongó fülében.

Rachel: Rögtön ki kell mennetek az új házba vagy van még egy kis időtök?

Monica: Van még egy kis időnk.

Rachel: Jó, akkor igyunk meg egy kávét.

Chandler: Rendben! Hol?

via GIPHY

Az 54 éves színészre Los Angeles-i otthonában, jakuzzijában találták rá holtan szombaton. Az eddigi információk alapján nem találtak idegenkezűségre utaló nyomot, s bár a halottkém bizonytalan időre elnapolta a halál okának bejelentését további toxikológiai vizsgálatokra hivatkozva, valószínűsíthető, hogy szívmegállás okozta Matthew Perry halálát.