A Fekete Párduc sztárja most földönkívüliek elől menekül

Kedvező fogadtatásra talált a tesztvetítésen a Hang nélkül: Első nap, amely a nagy sikert aratott Hang nélkül 1-2. történetének előzményeit meséli el. Mint a cím is elárulja, a film a hangra érzékeny földönkívüliek támadásának legelejét meséli el, ahol a történet hősei a világ leghangosabb városában, New Yorkban menekülnek a szörnyek elől.

