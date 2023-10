Messi tüneményes gyerekei ellopták a show-t az Aranylabda-gálán

Lionel Messi gyerekei is csatlakoztak apjukhoz a színpadon, aki meghatottan ölelte át őket kezében a nyolcadik Aranylabda-díjával.

Az argentin válogatottat tavaly világbajnoki címig vezető Lionel Messi pályafutása során nyolcadik alkalommal nyerte el a France Football magazin által odaítélt és az év legjobb játékosának járó Aranylabdát. A Párizsban rendezett díjátadó ünnepség legmeghatóbb fénypontja amellett, hogy Messi nyolcadik sikerét Diego Maradona emlékének ajánlotta,

gyermekei önfeledt öröme volt, akik csatlakozva édesapjukhoz a színpadon, maguk is kezükbe vehették az Aranylabdát.

Thiago, Mateo and Ciro joined Lionel Messi on stage 🥺 pic.twitter.com/BU2eFyhNh7 — GOAL (@goal) October 30, 2023

A labdarúgó feleségével, Antonela Roccuzzóval és három fiával, a tízéves Thiagóval, a hétéves Mateóval és az ötéves Ciróval érkezett az eseményre. A beszéd közben a gyerekek is felmentek a színpadra, a megható pillanat pedig egyértelműen ellopta a show-t a díjazottól, főleg miután a kis Mateo maga is megpróbálta megtartani kezében az Aranylabdát, aminek 15 kilós súlya meglepte a sztárcsemetét is.

Lionel Messit felesége és mindhárom fia elkísérte a gálára (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Badra).

Messi a múlt hónapban adott interjújában kicsit bővebben beszélt gyermekeiről. Mint kiderült, Thiago már apja nyomdokaiba lépett, miután augusztusban csatlakozott az Inter akadémiájához Miamiban. A legidősebb fia apja állítása szerint inkább anyás és kifejezetten érzékeny, de mindhárom fia nagyon különböző személyiség.

A színpadon az atyai ölelés sem maradhatott el (Fotó: MTI/EPA/MOHAMMED BADRA).

„Thiago ha kilép a pályára, nem néz a szemedbe, Mateo, amikor bejön, köszönti a közönséget, tapsol, ráadásul imád beszélni, úgy kell leállítani. Ciro viszont egyszerűen szörnyű, még csak 5 éves, még most alakul ki a személyisége”

– viccelődött Messi.

