Eljegyezte barátnőjét a Step Up sármőre

Channing Tatum és Zoë Kravitz hamarosan oltár elé állnak! Több forrás is megerősítette, hogy a pár, akikről először 2021-ben röppent fel a hír, miszerint együtt vannak, a legnagyobb titokban nemrég eljegyezték egymást.

Zoë Kravitz and Channing Tatum Are Engaged After 2 Years of Dating: Sources (Exclusive) https://t.co/HPgPwwwO5i

— People (@people) October 31, 2023