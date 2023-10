„Matthew Perry elvesztése olyan, mintha egy régi barátunktól búcsúznánk”

„A könyvemben leírtam, hogy ha meghalnék, az sokkolná az embereket, de nem lepne meg senkit ”– fogalmazott korábban Matthew Perry, aki szombaton 54 éves korában hunyt el. Az egész világ búcsúzik tőle.

Matthew Perry 1969-ben született, Montrealban és Los Angelesben nőtt fel, miután szülei elváltak, amikor Perry egyéves volt. Gyerekszínészként kezdte pályafutását, vendégszerepeket kapott a „Charles in Charge” és a „Beverly Hills 90210” című sorozatokban, a nagy áttörést azonban az hozta meg számára, amikor szerepet kapott a Jóbarátokban.

Kapcsolódó tartalom

A Jóbarátok Matthew Perry nélkül nem lett volna az igazi

This Lucy Claire Illustration sums it up beautifully 💔🫶🏻 RIP Matthew Perry #sadtimes pic.twitter.com/qSVUbkOItM — Anne-Marie 🏃🏼‍♀️ (@binkybunny7) October 29, 2023



„Aki élte az életet, jól szeretett, jól élt és segített az embereken. Hogy összefutni velem jó dolog volt, és nem valami rossz”– ezt válaszolta Matthew Perry áprilisban arra a kérdésre, hogy hogyan szeretné, hogy halála után emlékezzenek rá.

Halálhírét követően bejegyzések ezrei jelentek meg az X-en, és mindegyiket olvasva az juthat az eszünkbe, hogy teljesült Matthew kívánsága, karakterének humora és jókedve sokaknak segített a nehezebb időkben.

Kapcsolódó tartalom

„Köszönjük a jókedvet, amit akkor adtál, amikor szükségünk volt rá”– írja egy felhasználó.

„Te voltál az, aki megnevettettél akkor is, amikor szomorú voltam” – fogalmaztak az X-en.

„Ma mindannyian elvesztettünk egy jó barátot” – írták többen a közösségi médiában.

„Chandler Bing volt a barátom, amikor úgy éreztem, hogy nincs egy sem.”

I just saw someone saying “not matthew perry, chandler Bing was my friend when I didn’t feel like I have any” and that sums it up perfectly. You made me laugh when i needed it the most,

Friends was my comfort on those dark days

But Chandler you were everything…… pic.twitter.com/te77VKh2k6 — sz (@synyaz) October 29, 2023

„Chandler Bing megnevettetett minket, amikor Matthew Perry szó szerint szétesett a való életben. Kívánok neki megkönnyebbülést. Megkönnyebbülést mindattól, amit cipelt. Nehéz lehetett.”

chandler bing made us ugly laugh when matthew perry was literally tearing apart in his real life. how could he not be special? i wish him relief. relief from all that he carried. it must have been heavy. this one will ache a little too much. pic.twitter.com/nGRVamcceS — sana (@sanelysana) October 29, 2023

A Los Angeles Times 2023-as könyvfesztiválján egy beszélgetés során Perry azt mondta, hogy bár büszke a Jóbarátok örökségére, nem ez az első dolog, amit szeretne, hogy az embereknek eszébe jusson róla.

Kapcsolódó tartalom

Jóbarátok, szerelmek és az a Rettenet

Matthew Perry közel egy éve, tavaly november elsején adta ki memoárját, A Jóbarátok, szerelmek és az a Rettenet című könyvet, melyben őszintén mesélt három évtizedig tartó függőségéről is. A színész számára, mint fogalmazott, ijesztő volt minden titkát elárulnia, azonban az, hogy megosztja tapasztalatait memoárjában, segíthet másoknak, akiknek szükségük lehet rá.

„Minden szenvedőnek. Aki átélte, érti” – írta könyve legelső oldalán.

Fotó: Getty

Perry memoárjában megdöbbentő őszinteséggel vallotta be, hogy 49 évesen függőségei miatt majdnem meghalt: opioid függősége vastagbelének szétrepedéséhez vezetett, ami miatt a Chandler Binget megformáló színész hetekig küzdött az életéért – két hetet volt kómában és további öt hónapot kellett kórházban töltenie.

„Később megtudtam, hogy amíg kómában voltam, soha, egyetlen pillanatra sem hagytak magamra: mindig ült mellettem egy családtag vagy egy barát. Gyertyafényes virrasztásokat tartottak, közösen imádkoztak. Körbevett a szeretet. (…) Tehát a legnagyobb sötétségben is ott pislákol a remény. Csak keresni kell.” – írta a könyvében.

„Nehéz volt szembenézni ezzel a sok dologgal. Valahányszor belebotlottam valamibe, amit nem igazán akartam megosztani, mindig azokra az emberekre gondoltam, akiknek segíteni akartam, és ez tartott engem mozgásban.”

Egy baleset után lett függő

Matthew Perry 24 éves volt, amikor megkapta a szarkasztikus Chandler Bing szerepét, amelyet a sorozat egy évtizede alatt játszott. A sorozat elején alkoholfüggősége már elkezdődött.

FRIENDS — “The One Where No One’s Ready” — Episode 2 — Aired 9/26/1996 — Pictured: (l-r) Matt LeBlanc as Joey Tribbiani, Matthew Perry as Chandler Bing — Photo by: NBCU Photo Bank

A színész memoárjában egy jet ski balesetről mesélt, ami az 1997-es Bolond szél fúj című film forgatásán történt.

„Egyik nap forgatás közben egy csomó jet skit láttam a Mead-tavon, ezért megkérdeztem, hogy felülhetek-e egyre az ebédszünetben. De még csak a film elején jártunk, így hát azt a választ kaptam, hogy túl veszélyes” – mesélte, hozzátéve, hogy akkoriban nem szerette a nemleges választ, így a tiltás ellenére Perry felült a vízi járműre, majd balesetet szenvedett.

A színész elmondta, a stáb látta, hogy nem érzi jól magát, így orvost hívtak hozzá, aki Perry kezébe nyomott egy műanyag fóliába csomagolt tablettát.

„A zsebembe süllyesztettem a bogyót, és az élő Istenre esküszöm, ha nem veszem be lehet, hogy az életem következő három évtizede is máshogy alakul. Ki tudja? Én csak annyit mondhatok, hogy állatira megszívtam” – írta a könyvében.

A forgatásról hazaérve Matthew Perry felhívta az orvost, hogy elújságolja neki, hatott a szer, majd elaludt, reggelre pedig már 40 tablettát szállítottak ki a házába. „Másfél évvel később már napi ötven bogyót szedtem. Hatvan kiló voltam, amikor jelentkeztem a minnesotai Hazelden rehabilitációs intézetbe. Az életem romokban hevert. Nem akartam meghalni, csak jobban akartam érezni magam.”

Fotó: EPA

A színész az évek alatt összesen 15 alkalommal járt elvonón és 14 műtéten esett át a függősége által okozott problémák miatt, ekkor történt az, hogy vastagbele szétrepedt. „Az orvosok azt mondták a családomnak, hogy két százalék esélyem van a túlélésre. Ekkor kerültem igazán közel ahhoz, hogy véget érjen az életem” – mondta.

„Senki sem tudja elképzelni, hogy bármi szörnyűség történhet vele. Egészen addig amíg meg nem történik. És senki sem marad életben azok után, hogy perforál a bele, tüdőgyulladást kap, azután ECMO-ra teszik. Kivéve egyvalakit. Engem.” – olvasható a könyvében.

„Azt hiszem, az olvasók meglepődnek majd, hogy bizonyos időszakokban milyen rosszul voltam, és milyen közel kerültem a halálhoz. A könyvemben leírtam, hogy ha meghalnék, az sokkolná az embereket, de nem lepne meg senkit. És ez egy nagyon ijesztő dolog, amivel együtt kell élni. Ezért remélem, hogy az emberek átérzik majd, és tudják, hogy ez a betegség mindenkit megtámad. Nem számít, hogy sikeres vagy-e vagy sem, a betegséget nem érdekli ” – fogalmazott könyve megjelenésekor.

Los Angeles, 2023. október 29.

David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox, Jennifer Aniston és Matt LeBlanc (b-j), a Jóbarátok televíziós sorozat színészei a Nemzetközi Emmy-díjak átadási ünnepségén Los Angelesben 2002. szeptember 22-én. A Los Angeles Times és a TMZ.com 2023. október 28-i jelentése szerint az 54 éves Matthew Perry-t Los Angeles-i otthonában holtan találták.

MTI/AP/Reed Saxon

Könyve nagy hatással volt rajongóira is. Egy felhasználó így búcsúzott a színésztől:

„Valószínűleg a Jóbarátok minden egyes epizódját legalább 100-szor megnéztem. Éppen a minap egy fiatal kolléganőm nézte a telefonján a Jóbarátokat. Megkérdezte, ki a kedvenc szereplőm. Mondtam neki, hogy Chandler. Ő nevettetett meg azokban a pillanatokban, amikor legszívesebben sírva fakadtam volna. Inspirált a saját küzdelmeiről való nyíltságával. És az is, hogy másoknak is segített ezzel. Éppen ezért ez a könyv nagyon másképp hatott rám. Matthew Perry, köszönöm, hogy annyi boldogságot és nevetést adtál nekem az évek során. Nyugodj békében.”

Egy másik X felhasználó így fogalmazott: „Matthew Perry elvesztése olyan, mintha egy régi barátunktól búcsúznánk. Nem csak színész volt, hanem vigasztaló jelenlét, olyan örökséget hagyott maga után, amely túlmutat a szerepein, és mélyen megérinti az életünket.”

Matthew Perry október 28-án, szombaton hunyt el. Az 54 éves színészre Los Angeles-i otthonában, egy jakuzziban találták rá. Sajtóinformációk szerint megfulladt. A lakásán antidepresszánsokat, szorongásoldókat találtak, amit orvos írt fel. Későbbiekben a toxikológiai vizsgálat állapítja meg, hogy volt-e a színész szervezetében valamilyen gyógyszer vagy esetleg drog.