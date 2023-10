Ez okozhatta Matthew Perry halálát

Szombaton holtan találták Los Angeles-i otthonában Matthew Perryt, akit sokan a Jóbarátok Chandler Bingjeként ismertek meg. A színészt 54 évesen, egy edzésről hazatérve, a jacuzziban ülve érte a halál.

No drugs were found at the scene of Matthew Perry’s death, sources said, but a source told The Times prescription medications were recovered at the home and hence toxicology will be part of the investigation. https://t.co/vfxvkix9y2

— Los Angeles Times (@latimes) October 29, 2023