„Most mindenkit megnevettet odafent” – sokkolta a világot Matthew Perry halála, szívszorító sorokkal búcsúznak tőle kollégái

Szombaton holtan találták Los Angeles-i otthonában Matthew Perryt, akit sokan a Jóbarátok Chandler Bingjeként ismertek meg. Egykori színésztársai, barátai megható sorokkal búcsúznak az 54 éves színésztől.

A Jóbarátok című amerikai szitkom sztárjának halálát követően barátai és volt kollégái szívből jövő üzenetekkel búcsúznak Matthew Perrytől.

„Megrendülten értesültünk Matthew Perry haláláról. Igazi ajándék volt mindannyiunk számára” – posztolta a Jóbarátok hivatalos fiókja az X-en.

We are devastated to learn of Matthew Perry’s passing. He was a true gift to us all. Our heart goes out to his family, loved ones, and all of his fans. pic.twitter.com/Xv6HkpSEBl — FRIENDS (@FriendsTV) October 29, 2023

Kapcsolódó tartalom

A Gyilkos elmék színésznője, Paget Brewster, aki rövid ideig szerepelt a Jóbarátok sorozatban, mint Perry karakterének, Chandler Bingnek a szerelme Kathy, az X-en úgy fogalmazott, „Perry öröksége, hogy segítsen másokon”.

„Kedves volt hozzám a Jóbarátok forgatása alatt, és minden alkalommal, amikor az azt követő évtizedekben találkoztunk” – írta Brewster. „Kérlek, olvassátok el a könyvét. Az volt az öröksége, hogy segítsen. Bár nem fog békében nyugodni… Már túlságosan lefoglalja, hogy mindenkit megnevettessen odafent.”

I’m so very sad to hear about @MatthewPerry. He was lovely to me on Friends and every time I saw him in the decades after. Please read his book. It was his legacy to help. He won’t rest in peace though.. He’s already too busy making everyone laugh up there. — paget brewster (@pagetpaget) October 29, 2023

Morgan Fairchild, aki Chandler Bing édesanyját játszotta a sorozatban, azt írta az X-en, hogy megszakadt a szíve színész a korai halála miatt. „Egy ilyen ragyogó fiatal színész elvesztése sokkoló. Szeretetet és együttérzést küldök a barátainak és a családjának” – fogalmazott.

I’m heartbroken about the untimely death of my “son”, Matthew Perry. The loss of such a brilliant young actor is a shock. I’m sending love & condolences to his friends & family, especially his dad, John Bennett Perry, who I worked with on Flamingo Road & Falcon Crest. #RIPMatthew pic.twitter.com/QWMsBVJEAr — Morgan Fairchild (@morgfair) October 29, 2023

Kapcsolódó tartalom

Maggie Wheeler, akit sokan a Jóbarátok Janice-e ként ismernek, így búcsúzott Perrytől:

Az öröm, amit túl rövid életedben oly sokaknak szereztél, tovább fog élni – írta Wheeler az Instagramon egy fotó mellé, amelyen a pár a sorozat forgatásán látható. „Annyira áldottnak érzem magam minden egyes közös pillanatért.”

A bejegyzés megtekintése az Instagramon MaggieWheeler_official (@maggiewheeler_official) által megosztott bejegyzés

„A legrégebbi barátom. Mindannyian szerettük Matthew Perryt, én különösen. Minden nap. Feltétel nélkül szerettem őt. És ő engem. Összetörtem. Összetört a szívem. Szép álmokat, Matty. Szép álmokat” – búcsúzott a színésztől Selma Blair, színésznő, aki egy közös fotót is megosztott Perryvel.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Selma Blair (@selmablair) által megosztott bejegyzés

Bruce willis lánya, Rumer Willis akinek apja, egy rövid ideig Paul Stevenst alakította a Jóbarátokban, sok időt tölthetett Matthew Perryvel a Már megint bérgyilkos a szomszédom forgatásain. Rumer Willis Instagram-oldalán, egy 24 óráig elérhető történetben búcsúzott az 54 éves színésztől.

„Szomorúan hallom Matthew Perry halálhírét. Amikor gyerek voltam, és a forgatáson voltam, olyan kedves és vicces és aranyos volt a nővéreimmel és velem (…) Tudom, hogy sok kihívás volt az életében, és sok örömet hozott az embereknek a komédiájával, remélem, hogy békésen pihenhet.”

Kiemelt kép: Getty

Kapcsolódó tartalom