Al Pacino nagyvonalú összeggel vetett véget 4 hónapos gyermeke felügyeleti perének

Al Pacino és barátnője, Noor Alfallah megegyeztek a felügyeleti jogról 4 hónapos kisfiuk, Roman ügyében.

A Page Six által megszerzett bírósági dokumentumok szerint A sebhelyesarcú sztárja és Noor megegyeztek a felügyeletről, a láthatási rendről és a gyermektartásról, ás állítólag az anya beleegyezett, hogy a színész beleszólhasson fia nevelését illető kérdésekbe és az oktatásába is. A Dailymail információi szerint Pacino egy meglehetősen jutányos összeget fizet majd gyerektartás címén, valamint kifizette barátnője ügyvédi költségeit is.

Al Pacino, 83, settles custody battle with girlfriend Noor Alfallah, 29 https://t.co/Pr2Us6164D pic.twitter.com/9hHLU4ReY9 — Page Six (@PageSix) October 26, 2023

Alfallah szeptember elején kérvényezte a fiuk teljes felügyeleti jogát, a beadott papírokba azonban belefoglaltatta, hogy a gyermek apja „ésszerű” látogatási jogokat kapjon. Egy aláírt szülői nyilatkozat másolatát is mellékelte, amely bizonyítja, hogy Pacino Roman biológiai apja.

A gyermekelhelyezési kérelem híre után felröppent a pletyka, miszerint a pár szakított, de a színész képviselője akkoriban megerősítette, hogy a felek még mindig nagyon is romantikus kapcsolatban vannak, így nem világos miért volt szükség a bírósági eljárásra.

Alfallah június 6-án adott életet Romannak, aki a színész negyedik gyermeke. Pacinónak van még egy közös lánya, a 34 éves Julie, Jan Tarranttól, valamint a 22 éves ikrek, Olivia és Anton, Beverly D’Angelotól.