Szörnyű veszteségéről vallott a népszerű színésznő

Rachel Bilson a Narancsvidék és a Hart of Dixie színésznője egy megható interjúban vallott többszöri vetéléséről és arról, hogy ez mennyire megviselte őt és akkor párját, a Star Wars-filmek Anakin Skywalkerét, Hayden Christensent.

Rachel Bilson becomes emotional while revealing she suffered multiple miscarriages before having daughter Briar Rose https://t.co/FOEQtKQ93z

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 25, 2023