Szépséges tinikké cseperedtek Nicole Kidman lányai

Kidman és férje, Keith Urban lányait a reptéren kapták lencsevégre.

Ritka fotó készült a Kidman-Urban családról, amint éppen hazaérkeztek az Egyesült Államokból Ausztráliába. A sztárpár két lánya, a 15 éves Sunday Rose és a 12 éves Faith Margaret hatalmasat nőttek, mióta legutóbb lefotózták őket. A két tini viszonylag privát, a nyilvánosságtól elzárt életet él.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Gala Magazine Germany (@gala_magazin) által megosztott bejegyzés

Nicole és Keith 2006 júniusában házasodtak össze egy romantikus ceremónia keretében Sydneyben. Idősebb lányuk 2008-ban született meg, a kisebbik pedig 2011-ben béranya segítségével.

Kidmannek két örökbefogadott gyermeke is van, a 30 éves Isabella és a 28 éves Connor Cruise, akik volt férjével, a színész Tom Cruise-zal közösek.

Isabella tinikora óta kerülte a szülei körüli felhajtást, nem kért a csillogásból. Ez volt az indoka akkor is, amikor híres szüleit nem hívta meg 2016-ban esküvőjére. Isabella azóta átértékelte a nyilvánosság erejét, amire szüksége is volt épülőfélben lévő karrierje érdekében. A sztárcsemete művésznek állt, foglalkozik divattervezéssel és festészettel is. Több saját kollekciója és kiállítása is volt már.

Kapcsolódó tartalom

Connort viszont rendszeres látni apja társaságában, legutóbb a színész új filmje, a Mission: Impossible – Leszámolás egyik promóciós eseményén jelentek meg együtt. És, hogy mivel foglalkozik manapság Connor? A zene szeretete mellett ügyes horgász hírében is áll, gyakran vesz részt versenyeken, amikről büszkén beszámol Instagram-oldalán.