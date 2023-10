Az egykori Bond-lány 72 évesen is kirobbanó formában van

Az egykori Bond-lány, Jane Seymour 72 évesen is pimaszul fiatalosan néz ki a képernyőn, és mindezt egy általa kifejlesztett világítási technikának köszönheti. A színésznő a trükköt „Jane iglujának” nevezi.

„Amint felső megvilágítás éri az arcomat, a szemem alatti táskák szinte kiáltanak, hogy hé itt vagyunk! Szóval nálam csak olyan fény jöhet szóba, ami szemből világít meg. Nagyon sok filmet forgattam már, éppen ezért pontosan tudom, hogy milyen megvilágítás áll nekem a legjobban” – magyarázta Seymour, akit Roger Moore oldalán ismert meg a világ az 1973-as Élni és halni hagyni című James Bond-filmben.

Emellett pedig azt is állítja, hogy a babasampon fiatal arcbőrének kulcsa:

