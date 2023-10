Nem érdekli a 37 évnyi korkülönbség, eljegyezte egyetemista szerelmét a Scooter frontembere

Az 59 éves énekes egy skóciai romantikus kiruccanáson kérte meg 37 ével fiatalabb kedvese kezét.

H.P. Baxxter, a Scooter frontembere nagy hírt jelentett be a Bild című német lapnak: eljegyezte barátnőjét, Sarát.

Scooter-Frontmann HP. Baxxter hat sich verlobt https://t.co/IFWjkQVCvH — Blick  (@Blickch) October 18, 2023

A 22 éves diáklánnyal való esküvőjének részleteiről még sokat nem árult el, viszont az énekes biztos benne, hogy harmadik házassága lesz az utolsó. Baxxter, aki a Scooter nevű techno zenekarával a kilencvenes évek óta ontja az olyan slágereket, mint a Hyper Hyper és a Breathe In and Breathe Out, a jelek szerint a házassággal már nem siet.

„Igen, igaz, Sara és én eljegyeztük egymást. Egészen romantikusan, egy Rolls-Royce-ban tettem fel a kérdést Skóciában. Az esküvőt későbbre tervezzük. Egyelőre boldogok vagyunk”

– mesélt a különleges napról a vőlegény, aki alig fél éve van együtt a 22 éves egyetemista lánnyal.

„A gyűrűt már az utazásunk előtt megvettem Hamburgban, végig a nadrágzsebemben volt. Azt akartam, hogy tökéletes legyen és ne legyen mesterkélt. És ott, Fort Williamben, egy tónál, a semmi közepén, csak mi ketten voltunk. Tökéletes volt a pillanat.”

Kapcsolódó tartalom

A jelenleg Hamburgban élő H.P. Baxxter, eredeti nevén Hans Peter Geerdes eddig kétszer nősült, első feleségét 1998-ban vette el, de a frigy nem volt tartós. Másodszorra Simone Mostert vezette oltár elé 2006-ban, azonban négy évvel később ők is a szakítás mellett döntöttek.

Baxxter új kapcsolatáról Sarával sokat cikkeznek a német lapok, mivel 37 év a közöttük lévő korkülönbség. Az énekest azonban sosem érdekelték a negatív hangok, akkor sem, amikor 2016-ban egy 19 éves rajongójával randizgatott. Nem sokkal szakításuk után a sztár azt nyilatkozta, elege van a házaságokból, így nem hinné, hogy valaha újranősül, Sara azonban úgy tűnik, mindent megváltoztatott.