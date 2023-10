Gwen Stefani fiai nagyot nőttek! A 17 éves Kingston tiszta apja

Jóképű fiai és szerető férje, Blake Shelton társaságában érkezett meg Gwen Stefani a minap csillagátadó ceremóniájára a Hírességek Sétányára.

Gwen Stefani's Son Apollo Channels Blake Shelton's Style at Her Walk of Fame Ceremony – Entertainment Tonight https://t.co/mvAlzlIEzq

— adelle (@adellelalane) October 20, 2023