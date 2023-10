Életmentő műtéten esett át a népszerű sorozat tüdőrákos színésznője

„Köszönöm a kedves kommenteket és a rengeteg támogatást” – írta a színésznő.

A 80 éves Sullivan elárulta, hogy tüdőrákos volt és átesett egy sikeres műtéten, most pedig a gyógyulásra koncentrál.

Susan egy fotót is megosztott magáról, amelyen kórházi köpenyben, sárga arcmaszkban egy infúziós rúdra támaszkodva áll egy kórház folyosóján.

„Az élet megy tovább.”

Life‘s surprising little turns try to be ready for them with humor and hope. On we go. pic.twitter.com/wdWI4FicHq

— Susan Sullivan (@realssullivan) October 17, 2023